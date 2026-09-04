Разследват анонимно писмо за саботажа на електропреносната мрежа край Берлин

Властите в немската провинция Бранденбург разследват анонимно писмо, в което се поема отговорност за опита за сабоаж на електропреносната мрежа недалеч от столицата Берлин.

"Днес полицията в Бранденбург беше уведомена за писмо, в което се поема отговорност във връзка с нападението в Турнов‑Прайлак", заяви вчера говорителка на полицията. Автентичността на писмото е предмет на допълнително разследване и на този етап не може да бъде потвърдена или отхвърлена.

Във вторник неизвестни лица саботираха електропроводи чрез самоделни бомбички и ракети за заря. Досега са били открити поне дузина такива предмети на мястото на инцидента. Според оператора на мрежата не е имало прекъсване на електрозахранването. Въпреки това електричеството не беше спряно.

По‑късно същия ден възникна повреда в подстанция в Бергхайм край Кьолн. И там, според властите, наблизо са открити устройства за изстрелване и пиротехника.

"Натрупват се доказателства, че и двата инцидента са част от координирана атака срещу нашето енергийно снабдяване", каза вътрешният министър на провинция Бранденбург Ян Редман, цитиран от БТА.