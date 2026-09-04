Баварски министър заподозря, че Русия може да стои зад българите, обвинени за палеж

Трети българин задържан, след като се барикадирал в Унтерхахинг, полиция не съобщава дали има връзка с палежа

Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман подозира връзки между палежа пред сградата на компанията Rohde & Schwarz и войната в Украйна.

В интервю за BR24 той заяви, че има сериозни доказателства, сочещи, че атаката е свързана с хибридна заплаха. Все още не е ясно обаче дали зад нея стоят леви екстремисти, Русия или други участници, добави Херман.

По случая бяха задържани двама българи - жена на 28 г. и мъж на 38 г. Те са хвърлили три коктейла "Молотов", като само два от тях са се възпламенили.

Rohde & Schwarz е германска технологична компания със седалище в Мюнхен, призната в цял свят като един от лидерите в производството на електронно оборудване за изпитване и измерване, радиокомуникации, киберсигурност и радиолокация.

Компанията е дългогодишен доставчик на германските въоръжени сили, държавни институции и отбранителната индустрия. Компанията разработва комуникационни системи за военни цели, както и технологии за SIGINT - разузнаване чрез прихващане и анализ на сигнали.

Rohde & Schwarz има дъщерно дружество в България, което според компанията работи у нас от над 30 години. То предлага решения за телекомуникации, автомобилната индустрия, критична инфраструктура, авиация и отбрана, мрежова сигурност и киберсигурност.

Часове, след като двамата българи са задържани, полицията нахлува в апартамент в Унтерхахинг. Там е задържан още един българин, на 55 години, който се е барикадирал в апартамента. Полицията обаче не съобщава той да е свързан с палежа, пише "Билд".