Израелската крайна десница поднови призивите за изселване на населението на Газа

Крайнодесни израелски политици подновиха призивите за изселване на двумилионното население на Ивицата Газа. Опасното послание идва на фона на настоящата предизборна кампания за парламент.

Лице на усилията за изселване е противоречивият министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Той представи специално разработена програма, озаглавена "Разединяване 710", която предвижда доброволна емиграция на хора от крайбрежната зона. От офиса на Бен-Гвир обясниха, че се предлага създаването на специално министерство, което да организира изселването, както и да осигури споразумения с държави, които биха могли да приемат напускащите палестинци. Оттам твърдят, че за бедстващите хора ще бъде осигурена и финансова помощ.

Според Бен‑Гвир инициативата предвижда заминаването на 250 000 души през първата година, около 1,1 милиона в рамките на три години и около 1,9 милиона в рамките на седем години. Турция, Етиопия, Демократична република Конго и арабски държави са сред страните, посочени като възможни дестинации.

Очаква се първоначалното изпълнение да струва около 3,5 милиарда долара, а над 16 милиарда допълнителни разходи са необходими за пълното осъществяване на дългосрочната програма, в зависимост от международното участие. Досега обаче нито една държава не се е съгласила официално да сътрудничи с такива планове.

"Трябва да използваме тази историческа възможност, за да постигнем историческо решение", заяви Бен-Гвир, визирайки ситуацията в Газа след войната. Според него мирните договори на Израел с палестинците от началото на 90‑те години са били "катастрофа".