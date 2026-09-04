Мицотакис обявява икономически пакет за над 2 млрд. евро на Международния панаир в Солун

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще представи в събота вечерта на Международния панаир в Солун мащабен пакет от икономически мерки за 2027 г. на стойност над 2 млрд. евро. Очаква се той да очертае и правителствената политика за доходите до 2030 г.

Планираните постоянни мерки ще засегнат работещите в частния и държавния сектор, пенсионерите, свободните професии, бизнеса, земеделците, собствениците на имоти и семействата с деца. Основната цел е реалните доходи да нарастват по-бързо от инфлацията и промените да бъдат усетени още в началото на 2027 г.

Сред очакваните решения е увеличение на минималната заплата до около 950 евро през април 2027 г. По-високото възнаграждение трябва да доведе и до увеличение с приблизително 30 евро за държавните служители. През 2028 г. минималната заплата се очаква да достигне или да надхвърли 1000 евро.

Правителството обмисля допълнително намаляване на осигурителните вноски с до един процентен пункт, което ще увеличи чистите доходи на работещите. В пакета не са включени 13-а заплата и 13-а пенсия, но управляващите смятат, че част от този доход може да бъде компенсирана чрез данъчни облекчения и по-ниски удръжки.

Основните пенсии се очаква да бъдат увеличени с между 2,7% и 2,9%. Предвижда се окончателното премахване на т.нар. лична разлика, за да могат повече пенсионери да получават пълния размер на годишното увеличение. Обсъжда се и допълнителна помощ между 300 и 450 евро за определени категории пенсионери.

За свободните професии и самонаетите се подготвят промени при изчисляването на предполагаемия минимален доход, както и намаляване на авансовия данък. Част от облекченията може да важат за доходите от 2026 г. и да бъдат отразени в данъчните декларации през 2027 г.

Предвиждат се още помощи за земеделците, данъчни стимули за отдаването под наем на необитаеми жилища и продължаване на освобождаването от ДДС при новото строителство. Планирано е и премахване на имотния данък ЕНФИА за основните жилища в малки населени места.

Между 500 и 600 млн. евро се очаква да бъдат насочени към енергийна ефективност. Според предварителните оценки инвестициите могат да намалят сметките за електроенергия на домакинствата и предприятията с около 20%.

Заедно с вече приетите, но все още неприлагани решения общият ефект от мерките през 2027 г. може да достигне приблизително 4 млрд. евро. Окончателните параметри ще станат известни след речта на Мицотакис, като се очакват и няколко необявени досега предложения.

На този фон бившият премиер Алексис Ципрас представи собствена икономическа програма като алтернатива на управлението на Мицотакис и основа за участие в следващите избори. Планът му предвижда минимална заплата от 1000 евро през 2027 г., намаляване на ДДС до 6% за основни стоки, данъчни облекчения за семействата и малкия бизнес и осигуряване на 50 000 достъпни жилища.

Екипът на Ципрас оценява програмата на 7,39 млрд. евро за четири години. Правителството оспорва тези сметки и твърди, че реалната цена на обещанията може да достигне 13 млрд. евро годишно. Програмата ще бъде предоставена на Гръцкия фискален съвет за независима оценка.