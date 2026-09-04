Важно за българите в Солун: протести, блокади и затворени улици заради международния панаир

Солун е под засилена полицейска охрана заради откриването на 90-ото издание на Международния панаир и планираните протестни шествия. Българите, които живеят в града или възнамеряват да го посетят през почивните дни, трябва да предвидят сериозни затруднения в движението.

Първите демонстрации започват днес, 4 септември. В 8:30 часа медицински работници се събират пред болница „Ипократио", откъдето ще преминат на шествие покрай лечебни заведения до Министерството на Македония и Тракия.

В 11:00 часа пред министерството ще протестират служители на гръцката Спешна помощ. В демонстрацията ще участват и линейки, но не се очакват значителни проблеми с движението.

В 18:00 часа полицаи, пожарникари и представители на останалите служби за сигурност ще се съберат пред Бялата кула, след което ще преминат с шествие по улиците на Солун.

Най-мащабните протести са насрочени за събота, 5 септември, когато официално ще бъде открит Международният панаир. След 15:00 часа центърът на града ще бъде трудно достъпен, а движението по основни улици и конгресния център „Йоанис Велидис" ще бъде временно спирано.

В 17:00 часа на площад ХАНТ ще се съберат земеделски производители, като е възможно да пристигнат и селскостопански машини. На същото място ще протестират близки на жертвите от железопътната катастрофа край Темпи.

По същото време Общата конфедерация на труда в Гърция ще организира митинг пред паметника на Венизелос и шествие към ХАНТ. ПАМЕ ще проведе демонстрации на площад „Аристотел" и при ХАНТ, а студенти и представители на анархистки организации ще се съберат при Камарата.

Всички шествия се очаква да се насочат към района на панаира по време на речта на премиера Кириакос Мицотакис.

На пътуващите се препоръчва след 15:00 часа в събота да избягват районите около Бялата кула, Камарата, площадите „Аристотел" и ХАНТ, паметника на Венизелос и Международния панаир. Възможни са внезапни блокади, промени в маршрутите на градския транспорт и засилени полицейски проверки.

Премиерът Мицотакис пристига в Солун днес следобед. В събота от 10:00 часа ще направи традиционната си обиколка на павилионите, а вечерта ще произнесе основната си реч. В неделя премиерът ще даде пресконференция, с която ще приключи тридневното му посещение в града.