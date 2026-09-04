68-годишен българин се удави на Халкидики, съобщи Гръцката брегова охрана. В четвъртък по обяд пристанищната администрация на Неос Мармарас, на Ситония, е била уведомена, че 68-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Парадайсос" в Ситония, Неос Мармарас, Халкидики.

68-годишният е бил взет от линейка и откаран в здравния център Агиос Николаос, където е обявен за мъртъв. Трети пристанищен отдел на Неос Мармарас към пристанищната администрация на Йерисос, който провежда предварителното разследване, е разпоредил извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Солун.

Неос Мармарас е най-голямото населено място на Ситония и известен летен курорт, който се намира на югозападното крайбрежие на ръкава, между Никити и Торони и е сред най-посещаваните от българите курорти на Халкидики.



