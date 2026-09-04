500 млн. евро за евтини жилищни кредити в Гърция

Гръцкото правителство подготвя трети етап на програмата „Моят дом", който ще разполага с бюджет от 500 млн. евро и се очаква да обхване около 16 000 души. Повече подробности се очаква да бъдат обявени от премиера Кириакос Мицотакис по време на Международния панаир в Солун.

„Моят дом" е държавна жилищна програма, чрез която млади хора, двойки и семейства могат да получат нисколихвен или частично безлихвен кредит за покупка на първо собствено жилище. Целта е месечната вноска да бъде значително по-ниска от тази при стандартен ипотечен заем и в много случаи да се доближава до размера на наема.

„Моят дом III" е включен в Националната стратегия за жилищна политика 2026–2035 г. Очаква се новият етап да разшири както кръга на кандидатите, така и броя на жилищата, които могат да бъдат закупени.

Една от основните промени, които се обсъждат, е включването на по-нови имоти, включително построени след 2007 г. При „Моят дом II" жилището трябваше да бъде с пазарна стойност до 250 000 евро, площ до 150 квадратни метра и да отговаря на определено изискване за годината на построяване.

Промяна се подготвя и във финансирането. Вместо държавата пряко да субсидира лихвата, банките могат да получават данъчни облекчения, ако отпускат жилищни кредити с по-нисък лихвен процент. Така се цели създаването на постоянен механизъм за достъпно жилищно кредитиране.

Вторият етап на програмата приключи на 31 август. По него бяха одобрени 15 097 кредита за 1,82 млрд. евро, а подписаните договори достигнаха 14 114 на обща стойност 1,54 млрд. евро. Чрез програмата бяха реализирани сделки с имоти за над 2,15 млрд. евро.

Средният размер на одобрения кредит беше 120 400 евро. Две трети от получателите са имали годишни доходи до 24 000 евро, средната им възраст е била 38 години, а 41% са били на възраст до 36 години.

Засега не е уточнено дали в „Моят дом III" ще могат да участват чужди граждани, които живеят и работят в Гърция. При предишния етап кандидатите трябваше да имат гръцки данъчен номер, декларирани доходи в страната и да отговарят на възрастовите, доходните и имуществените изисквания. Необходимо беше и одобрение от участваща банка.

Следователно българите, които са постоянно установени и данъчно регистрирани в Гърция, може да получат право на участие, ако това бъде предвидено в окончателните правила. На този етап обаче достъпът на чужденци до новата програма не е официално потвърден.