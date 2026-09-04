САЩ с нови санкции срещу Куба, удариха внука на Раул Кастро и енергийния сектор

САЩ наложиха нови санкции на Куба в нов опит да задушат икономиката на острова и да задълбочат кризата. Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия "Абапет". Компанията отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електрическа мрежа на Куба.

"Санкциите имат за цел да извадят от строя жизненоважната техника и да задълбочат енергийната криза", смята Брет Ериксън, експерт по санкции и ръководен директор в консултантската фирма Obsidian Risk Advisors.

"Администрацията на Тръмп изглежда няма никаква готовност да приеме каквато и да е промяна от Куба, освен сваляне на режима. Марко няма да позволи това да мине", добави той, визирайки държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Ериксън прогнозира, че кубинското правителство ще се опита да заобиколи санкциите, защото му се налага. Това обаче ще бъде по-скъп вариант, който от своя страна ще повиши инфлацията и допълнително ще навреди на кубинската икономика.

Блокиранията на електрозахранването в цялата страна стават все по-чести, а ежедневните прекъсвания в Куба вече надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, а резервите от гориво намаляват, след като президентът Доналд Тръмп в края на януари заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова.

"Целта на теория е да се създадат толкова много граждански трудности и страдания, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Това е опит да се предизвика хуманитарна криза."", отбелязва Ериксън, цитиран от БТА.