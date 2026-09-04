ЕК отпуска 200 млн. евро за Гренландия

200 млн еврофинансиране се очаква Европейската комисия да даде на Гренландия. Това се очаква да обяви нейната председателка Урсула фон дер Лайен в неделя на предстоящото си посещение в Нук - столицата на големия остров.

Парите ще бъдат инвестирани в добив на критични суровини, възобновяема енергия, подводни кабели, сателитни връзки и центрове за данни, а част от финансирането ще бъде използвано от гренландското правителство за подобряване на администрацията, съобщи един от източниците.

Новото финансиране от 200 млн. евро ще бъде отпуснато допълнително към съществуващите 225 милиона евро, отпуснати на Гренландия от настоящия европейски споделен бюджет за периода 2021-2027 г. - сума, която Фон дер Лайен ще удвои при следващото разпределение, което ще бъде изплащано между 2028 и 2034 г.

В зависимост от преговорите за следващата финансова рамка на ЕС, се очаква сумата на транша да бъде 530 млн. евро. Очаква се председателката на ЕК в Нук да подпише и декларация за засилване на икономическите връзки между ЕС и арктическия остров, пише БТА.