Глоба и отнемане на книжката в Гърция, ако блокирате паркиран автомобил

Паркирането „броня до броня", може да доведе до глоба от 30 евро и отнемане на шофьорската книжка за 10 дни. Санкцията се налага, когато заради неправилно спрян автомобил друго превозно средство не може да напусне мястото си.

Правилото е записано в член 38 от новия гръцки Кодекс за движение по пътищата. Малкото разстояние между две коли обаче не представлява автоматично нарушение. Решаващото е дали нормално паркираният автомобил разполага с достатъчно пространство, за да излезе.

Ако колата не може да потегли без риск от удар, полицията може да наложи глоба от 30 евро и да отнеме книжката на нарушителя за 10 дни.

Споменаваните 1,5 метра не са задължителна дистанция между броните. Това е практическа препоръка свободното място да бъде приблизително с 1,5 метра по-дълго от автомобила, за да се осигури достатъчно пространство за паркиране и последващо излизане.