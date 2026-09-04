Еднополовите двойки влизат в нов гръцки учебник за шести клас

Семействата, съставени от двама мъже или две жени, са включени като отделен вид семейство в нов учебник по „Социално и гражданско образование" за шести клас в Гърция.

В раздела, посветен на семейството, наред с многодетните, самотните родители и други семейни модели, е посочено „семейство на еднополова двойка". В пояснението се уточнява, че „съпрузите са от един и същи пол". Информацията се съдържа в официалната електронна версия на учебника.

Материалът не е частна инициатива на отделен учител или неправителствена организация. Учебникът е преминал процедура по оценяване и е сред одобрените от гръцкото Министерство на образованието издания.

На 8 април 2026 г. минист министърът на образованието София Захараки подписа решение за включването на общо 230 нови учебника в Регистъра и Дигиталната библиотека за учебна литература. Те са част от реформата „Множество учебници", която позволява използването на различни одобрени учебни издания по един и същи предмет.

Новите книги все още не се използват масово в класните стаи. Предвижда се избраните издания да бъдат разпространени в училищата през учебната 2027/2028 г.

Включването на еднополовите семейства в учебното съдържание вероятно ще предизвика обществен спор. Поддръжниците на промяната я разглеждат като представяне на съществуващите семейни модели, докато критиците я определят като въвеждане на темата за сексуалната ориентация в твърде ранна възраст.