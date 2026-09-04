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Над 2000 растения канабис за над 3.3 млн. евро откри полицията на полуостров Пелопонес

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Канабис

27-годишен чуждестранен гражданин е задържан в Гърция за отглеждане на 2000 растения канабис, открити в гориста местност в района на полуостров Пелопонес. Новината съобщиха гръцката телевизия "Антена" и БТА.

Растенията са били с височина до два метра. Имало е система за напояването им и уреди за отглеждане на насаждението.

На мястото са открити 13 килограма канабис, палатки, самоделна кухня и следи от присъствие на хора. 

 Над 3.3 милиона евро би донесла за престъпната мрежа евентуалната продажба на канабиса от откритото насаждение, изчисляват гръцките власти.

Канабис

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