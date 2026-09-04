КМГ: Нов мащабен проект за свързаност ще стимулира висококачественото развитие на Китай

В рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) Китай ще изгради нов мащабен инфраструктурен проект. Това ще е т.нар. „Златен голям външен пръстен" – система от гранични и крайбрежни пътища с обща дължина близо 27 000 километра, или около две трети от обиколката на Земята по екватора.

Пръстенът ще бъде оформен чрез свързването на три основни маршрута, които заедно очертават периферията на страната. На север се простира G331, известен като „най-красивият граничен път", който преминава през впечатляващи планински и водни пейзажи. На запад е G219 – един от най-високопланинските пътища в света. По него се редуват заснежени върхове, степи, пустини и гоби, а разликата във височината на отделните участъци достига над 5000 метра. На изток G228 следва китайското крайбрежие и свързва верига от ключови морски пристанища.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Зад впечатляващите километри и природни гледки обаче стои нещо много по-голямо от туристически маршрут. „Златният пръстен" ще свързва отдалечени райони с икономически центрове, ще улеснява достъпа до ресурси и ще създава нови възможности за местния бизнес, туризма и инвестициите.

Заместник-директорът на Отдела за цялостно планиране към Министерството на транспорта У Джъхуа поясни, че „Златният голям външен пръстен" не е просто механично свързване на трите основни маршрута, а трябва да съчетава множество фактори като развитие, сигурност, екология и отвореност. Той играе ключова роля за оптимизиране на териториалното пространствено разпределение и за улесняване на вътрешния и външния икономически цикъл.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Обобщението „свързващ границите и морето" най-точно описва същностната транспортна функция на проекта. Той разчупва старата пътна мрежа, в която крайграничните и крайбрежните пътища бяха предимно изолирани и често представляваха задънени участъци, и превръща северната, западната граница и крайбрежието на Китай в цялостен затворен пръстен. Цялото трасе свързва над сто сухопътни гранични пункта и основните крайбрежни пристанища в страната, като обновява крайграничната и крайбрежната пътна мрежа от „еднопосочни задънени улици" към „циркулационна мрежа" и изгражда транспортна артерия за координираното развитие на крайграничните и крайбрежните райони.

„Златният голям външен пръстен" не е изолиран проект. Той е част от по-широката транспортна система на Китай, която включва четири типа коридори – крайгранични, крайбрежни, крайречни и други основни маршрути. Те се свързват и взаимодействат помежду си, създавайки транспортна основа за висококачественото развитие на китайската икономика. В рамките на 15-ия петгодишен план Министерството на транспорта ще ускори изграждането на сложните участъци по трите национални пътя, включително тези, които преминават през планински райони и морски терени, като паралелно ще работи за цялостното повишаване на качеството на мащабния проект. Очаква се през периода да бъдат изградени или реконструирани около 7400 километра, а планираните инвестиции да достигнат приблизително 370 милиарда юана.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Но как се изгражда път, който преминава през заснежени планини, степи, джунгли, пустини и крайбрежни райони? И какво всъщност стои зад този мащабен инфраструктурен проект? Когато стане дума за „Златния голям външен пръстен", първата асоциация за мнозина е културният туризъм. Възможно е маршрутът да се превърне в нова популярна дестинация за пътувания с автомобил. Значението му обаче далеч надхвърля туризма. Проектът е свързан с широк кръг от икономически и социални дейности и отразява дългосрочната визия на Китай за по-тясно интегриране и координирано развитие на различните региони – както вътре в страната, така и в международен план.

Според експерти след завършването си „Златният голям външен пръстен" ще се превърне в ключов транспортен маршрут, свързващ граничните райони с източното крайбрежие, големите градски агломерации и районите около заливите. Едновременно с това той ще изпълнява ролята на туристически коридор, ще подпомага развитието на ресурсите и ще допринася за стабилизирането и охраната на границите. Икономическата му функция обаче е още по-широка. Развитата транспортна мрежа ще подпомага логистиката, промишленото производство и вносно-износната търговия. Свързването на разпръснатите гранични пунктове може да намали логистичните разходи и да улесни движението на хора, капитали и стоки, създавайки условия за нова икономическа активност и заетост.

В същото време „Златният голям външен пръстен" ще има и важна функция при извънредни ситуации – като коридор за оказване на помощ при бедствия, граничен патрул и бързо доставяне на необходимите материали. Така зад мащабния инфраструктурен проект се очертава не просто транспортен маршрут, а стратегически и комплексен коридор, чиято основна задача е да свързва региони, да улеснява движението на ресурси и хора и да създава нови възможности за икономическо развитие.