Китай прие план за развитие на малките и средните предприятия до 2030 г.

Китай прие план за висококачествено развитие на малките и средните предприятия (МСП) през периода 2026-2030 г., който поставя цели за растежа, иновациите и подобряването на бизнес средата. До 2030 г. оперативните приходи на зает в основните МСП се очаква да нараснат общо с около 15%, а средногодишният ръст на разходите им за научноизследователска и развойна дейност да надхвърли 8%.

Планът, изготвен съвместно от 10 държавни ведомства, сред които Министерството на промишлеността и информационните технологии, предвижда броят на т.нар. „малки гиганти" – специализирани МСП с високотехнологични продукти и силни позиции в нишови пазари – да достигне 22 000 до 2030 г.

МСП са определени като ключов двигател на иновациите, заетостта и подобряването на жизнения стандарт. Според доклад на ОИСР те осигуряват около 70% от технологичните иновации в Китай, 60% от БВП и 80% от градската заетост.

Планът предвижда усъвършенстване на системата за подкрепа на висококачествени предприятия, разширяване на достъпа до финансиране и производствени ресурси, ускоряване на дигитализацията, интелигентното и зелено развитие, както и укрепване на правната и политическата защита на МСП. До 2030 г. броят на зоните за сътрудничество между китайски и чуждестранни МСП трябва да достигне 50, а механизмът за решаване на просрочените плащания към МСП да бъде до голяма степен изграден.

Сред конкретните мерки са подпомагане на предприятията при изграждането на търговски марки и бранд стратегии и стартиране на втория етап на националния фонд за развитие на МСП.

Развитието на МСП е сред приоритетите на 15-и петгодишен план за социално-икономическо развитие (2026-2030), който предвижда допълнителна подкрепа за специализирани и високотехнологични предприятия и за дигиталната и интелигентната им трансформация.

През 2025 г. в Китай са функционирали над 63 млн. МСП, които представляват повече от 95% от всички стопански субекти в страната.