КМГ: Засилва се инвестиционното сътрудничество между Китай и България

Вицепремиерът Александър Пулев ще посети Китай през следващата седмица. Българското правителство одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на КНР за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между двете страни, както и четири меморандума за инвестиции от Китай. става ясно от съобщение на правителствената информационна служба, непосредствено след заседанието на българското правителство. Очаква се през следващата седмица делегация, ръководена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев да посети Пекин.

Освен създаването на съвместна работна група за инвестиционно партньорство, Българската агенция за инвестиции /БАИ/ ще работи с три китайски компании по заявени от тях инвестиционни проекти в България. Механизмът за сътрудничество ще бъде реализиран между българското Министерство на икономиката и китайското Министерство на търговията. От българска страна работната група ще се ръководи от Българската агенция за инвестиции, а от китайска - от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество. Целта е да се създаде постоянен канал за обмен на информация за инвестиционното законодателство, регулациите и политиките на двете държави, както и за конкретни проекти и възможности за инвестиции. Ще бъде създадена и платформа за сътрудничество, както и за насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното партньорство и взаимодействие. Очаква се работната група да допринесе и за обмена на информация относно инвестиционни проекти и възможности в България и Китай, както и за обсъждането на въпроси от взаимен интерес. Сътрудничеството ще се осъществява при спазване на приложимата европейска и национална правна рамка.

Българското правителство с премиер Румен Радев одобри също така и подписването на меморандуми за разбирателство между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и три китайски компании като държавата се ангажира да подкрепи техни инвестиционни проекти у нас. Меморандумите са с китайските компании Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory. БАИ ще окаже съдействие на китайските партньори с информация за инвестиционните стимули, индустриалните зони и инфраструктурата, както и при избора на местоположение и комуникацията с държавните институции. Hangzhou Bosom New Materials Technology е основана през 2009 г. и произвежда модифицирани инженерни и специални пластмаси, използвани в автомобилната индустрия, електрооборудването, домакинските уреди и други производства.

Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems е част от международната мрежа на Grand Sun и има производствена база в индустриален парк в Шанхай. Групата предлага оборудване за хидротерапия и SPA, включително системи за масажни вани и друго оборудване за водни процедури.

China Global Advisory е различен тип компания. Дружеството е регистрирано в Шанхайската зона за свободна търговия и работи в областта на инвестиционното и бизнес консултиране, стратегическото планиране, привличането на капитал и свързването на компании с местни партньори и проекти.

В началото на август българският вицепремиер и министър на икономиката Александър Пулев се срещна с китайския посланик Н.Пр. Дай Цинли. Двамата обсъдиха разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, увеличаване на българския износ за Китай и възможности за съвместни проекти. По време на срещата беше посочено, че през последните месеци китайски компании проявяват засилен интерес към инвестиции в България.