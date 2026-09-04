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Във Владивосток се проведе Осмият китайско-руски енергиен бизнес форум

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 4 септември във Владивосток се проведе Осмият китайско-руски енергиен бизнес форум.

В поздравително писмо до събитието китайският председател Си Дзинпин посочва, че на фона на сложните промени в международната обстановка всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия се развива на високо равнище, а двустранното енергийно сътрудничество е постигнало значителни резултати и се е превърнало в пример за взаимноизгодно сътрудничество между двете страни.

Китай е готов заедно с Русия да задълбочава непрекъснато енергийното сътрудничество и съвместно да поддържа стабилността и безпрепятственото функциониране на веригите за доставка и снабдяване в енергийния сектор, пише още Си Дзинпин.

Същия ден поздравително писмо до форума изпрати и президентът на Руската федерация Владимир Путин.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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