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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23504831 www.24chasa.bg

Непал благодари на Китай за оказаната помощ след свлачището

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 3 септември, по време на среща с китайския посланик в страната Джан Маомин, външният министър на Непал Шишир Хана изрази благодарност към Пекин за оказаната на страната му помощ след свлачището, причинило значителни човешки и материални щети.

Шишир посочи, че Непал и Китай споделят природната екосистема на Хималаите и са сред страните, най-силно засегнати от изменението на климата. Непал подкрепя позицията на Китай, че борбата с изменението на климата е обща отговорност на международната общност.

Джан Маомин заяви, че изменението на климата е общо предизвикателство за човечеството, с което никоя страна не може да се справи сама. По думите му Китай е готов да продължи да работи с Непал и международната общност за засилване на обмена и сътрудничеството и за ефективно предотвратяване и ограничаване на негативните последици от климатичните промени.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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