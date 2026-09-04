ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Хаас” следи Линдблад, остава място за Никола Цоло...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23505062 www.24chasa.bg

Руски медии: Уиткоф и Къшнър ще посетят Русия и Украйна през уикенда

1508
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Зетят на Тръмп - Джаред Къшнър се ръкува с Владимир Путин. СНИМКА:УИКИПЕДИЯ

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември", заяви запознат с плановете им пред ТАСС.

Обсъждаме определянето на дата за посещение в Украйна, анонсира в Телеграм на 31 август президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той говорил по телефона със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Обсъдили по-нататъшната координация между преговорните екипи и намирането на решения за постигане на мир.

Преговорите за край на войната бяха в застой, а атаките по военни, граждански и стратегически обекти между Русия и Украйна са постоянни.

Зетят на Тръмп - Джаред Къшнър се ръкува с Владимир Путин. СНИМКА:УИКИПЕДИЯ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)