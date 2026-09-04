Руски медии: Уиткоф и Къшнър ще посетят Русия и Украйна през уикенда

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Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември", заяви запознат с плановете им пред ТАСС.

Обсъждаме определянето на дата за посещение в Украйна, анонсира в Телеграм на 31 август президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той говорил по телефона със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Обсъдили по-нататъшната координация между преговорните екипи и намирането на решения за постигане на мир.

Преговорите за край на войната бяха в застой, а атаките по военни, граждански и стратегически обекти между Русия и Украйна са постоянни.