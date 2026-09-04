Официално обвиниха Андрю Тейт в трафик и блудство с непълнолетни

Андрю е заявил, че жените - жертви на сексуално посегателство, носят известна отговорност за нападенията срещу тях

Прокуратурата в Румъния официално повдигна обвинение срещу инфлуенсъра Андрю Тейт за трафик на непълнолетни, пране на пари, блудство с непълнолетна и оказване на натиск върху свидетели. Брат му Тристан е обвинен в съучастие.

Обвиненията срещу двамата са повдигнати години след като прокурорите за първи път започнаха разследването срещу тях, отбелязва "Дейли мейл".

Братята Тейт, бивши кикбоксьори с двойно американско и британско гражданство, бяха арестувани в Маями през юли, след като Великобритания поиска екстрадицията им.

Миналата седмица братята заявиха пред съд във Флорида, че трябва да бъдат освободени от ареста, за да могат да се борят срещу екстрадирането си във Великобритания, където са изправени пред обвинения в изнасилване и трафик на хора. 39-годишният Андрю заяви, че „никога не е извършвал престъпленията, в които е обвинен".

Междувременно 38-годишният Тристан се оплака, че в затвора му е тясно и горещо, а възможностите му за физическа активност и достъп до слънчева светлина са ограничени.

„Това започва да ми тежи, защото не мога да участвам в подготовката на защитата си", зави той пред съда.

„Това е смърт от скорбут", каза той, като добави, че досега е свалил 6,3 кг. Той разказа още, че в килията има мравки, а единствената тоалетна е разположена на място, където може да бъде видян от всеки, който минава покрай килията.

Все още не е определена дата за изслушването по екстрадицията, а Великобритания има срок до средата на септември да предостави доказателства на Държавния департамент на САЩ.

Братята Тейт се превърнаха в едни от най-противоречивите интернет личности в света, като популяризират богатството, мъжкото господство и женомразството чрез своята империя в социалните мрежи.

Андрю е заявил, че жените, които са жертви на сексуално посегателство, носят известна отговорност за нападенията срещу тях, както и е споделял графични описания на начина, по който би нападнал жени. Тристан е работил с брат си по множество бизнеси, включително производство на порнографско съдържание с участието на уебкам модели.

Братята отдавна твърдят, че насилствените и женомразките им изказвания са били извадени от контекста или са били предназначени като шеги.

„Това не е истинският Андрю Тейт, човекът Андрю Тейт", заяви адвокатът му Хауърд Сребник. Миналия четвъртък в съда той сравни онлайн образа на Тейт с провокативния персонаж Али Джи, създаден от Саша Барън Коен. Адвокатите на братята Тейт също твърдят, че те до голяма степен са преувеличавали твърденията си за богатство, за да изградят образите си в социалните мрежи.

Според защитата твърденията им, че притежават множество паспорти, са били сатирични, а показваната във видеоклиповете им яхта за 50 милиона долара всъщност не е тяхна.

Луксозните автомобили, включително Aston Martin за 2,1 милиона долара, които са били показвани в други видеоклипове, също са били наети, твърди защитата.