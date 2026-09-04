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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23505181 www.24chasa.bg

Киев: Свалихме 103 руски дрона тази нощ

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Руски дрон

Украйна е била атакувана от Русия през изминалата нощ с противокорабна ракета "Х-31П", изстреляна от Черно море, и 121 щурмови безпилотни летателни апарата. Това предадоха Укринформ и БТА, като се позоваха на публикация в "Телеграм" на пресслужбата на Военновъздушните сили на Украйна.

Според изявлението към 09:30 часа противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала 103 руски безпилотни летателни апарата, включително от типа "Шахед", "Гербера", други видове дронове и "С8000 Бандерол".

Руските сили са изстреляли по Украйна управляема ракета въздух-земя "Х-31П" от Черно море, както и 121 щурмови дрона. Дроновете са били изстреляни от Милерово, Орел, Курск, временно окупираните Донецка област и Хвардийсе във временно окупирания Крим, според украинските военни.

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Атаката все още продължава, като вражеските дронове остават във въздушното пространство на Украйна.

Руски дрон

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