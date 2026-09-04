Белият дом превърна политиките на Доналд Тръмп във видеоигри

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"Влезте в игралната зала на победителите" (Enter the arcade of winning) – с този кратък призив Белият дом представи в официалния си профил в X новият си уебсайт за игри онлайн, в който политиките на президента Доналд Тръмп са представени под формата на игри.

Новата платформа носи името Arcade ("Игрална зала") и е достъпна директно през сайта на Белия дом. На пръв поглед тя изглежда като ретро пространство за игри, пренесено в интернет.

Съдържанието обаче е с политически фокус. Вместо стандартни герои и измислени светове играчът се сблъсква с теми като охрана на границата, депортация на мигранти, храненето в училище и спестовните сметки за деца в САЩ.

Петте ретро игри за базирани на познати класически заглавия, но целта им е по-различна - те представят политиките на американския държавен глава по нов развлекателен начин. На сайта предстои да се и появи и нова игра, за която се загатва с изречението: "Ново приключение ни очаква" (A new adventure awaits).

Самата страница е изключително опростена. Заглавието ARCADE стои най-отгоре, след което посетителят вижда меню (Select Your Game) – Избери своята игра. Под него са подредени пет заглавия: Flappy Bill, Build the Wall, Rio Run, Supply Line и Trump Savings Tycoon.

Уебсайтът за игри https://www.whitehouse.gov/arcade/

Игрите припомнят за част от най-разпознаваемите предизборни обещания на Доналд Тръмп. Още по време на кампанията си през 2024 г. той постави в центъра на програмата си затягането на имиграционния контрол, масовите депортации, защитата на южната граница, промени в храненето и здравната политика, както и разработването на икономически мерки в подкрепа на американските семейства.

Ето и какво преживяване носи всяка отделна игра:

Построй стената - Build The Wall

Тази игра предствлява една от най-преките политически препратки. Самото и име повтаря едно от най-разпознаваемите обещания на Доналд Тръмп – изграждането и укрепването на стената по границата между САЩ и Мексико.

Тя е вдъхновена от класическия Tetris. Играчът трябва да подрежда падащи блокове, за да изгради непрекъсната стена и да защити южната граница.

Бягство по Рио - Run Rio

Тази игра е препратка към река Рио Гранде, която минава по части от границата между САЩ и Мексико.

Механиката напомня на класическата Snake. Играчът управлява персонаж, наподобяващ Тръмп, който се движи по екрана и събира фигури, свързани с нелегалното преминаване на границата.

Тя напомня за друг централен елемент от предизборната програма на президента – обещанието за драстично засилване на имиграционния контрол и провеждането на мащабна кампания за депортиране на нелегални мигранти.

Поточна линия - Supply Line

Тук играчът се превръща в работник на поточна линия с различни храни. Задачата му е да отстрани продуктите, които не отговарят на идеята на движението Make America Healthy Again – „Да направим Америка отново здрава".

Концепцията и в този случай не е нова, а е вдъхновена от старите аркадни игри с движеща се линия от предмети и по-конкретно напомня на Tapper. На екрана се появяват различни храни, а задачата на играча е да сортира училищния обяд и да отхвърля продуктите, които не отговарят на стандартите на инициативата Make America Healthy Again (MAHA).

Летящият законопроект - Flappy Bill

Тук вдъхновението произтича от популярната Flappy Bird. Вместо малка птица обаче играчът управлява белоглав орел – символът на САЩ. Той трябва да премине през препятствията над Националния мол във Вашингтон, докато „пренася" законопроект.

Тази игра представя не толкова едно конкретно предизборно обещание, колкото задачата пред администрацията да превърне политическите си обещания в реално законодателство. Законопроектът трябва да премине през препятствията, точно както предложенията на президента трябва да преминат през сложен път, докато получат пълно одобрение във Вашингтон.

Магнатът на спестяванията на Тръмп - Trump Savings Tycoon

Тази игра насочва към програмата Trump Accounts, фокусирана към създаването на спестовни сметки за американските деца.

В играта задачата е буквална – играчът трябва да събира пари и други финансови символи, за да натрупа средства в сметката.

И тук видеоиграта превръща реална политическа инициатива в забавление. Вместо да чете подробно как работят Trump Accounts, посетителят получава простата цел да събере възможно най-много пари.

Enter the arcade of winning.



TRUMP ARCADE 🇺🇸 https://t.co/bCkNcniVno pic.twitter.com/0cVGugYpZL — The White House (@WhiteHouse) September 4, 2026

Новият проект на Белия дом вече предизвика редица полярни реакции със своята поява. Потребители написаха позитивни коментари. Предоставиха и серия от ревюта и препоръки за подобряване на преживяването онлайн: "Почувствах се отново като дете", пише един под официалното обявление в X. „Този Бял дом е страхотен", добави друг. „Да си сравним резултатите – споделете вашите по-долу", подканва трети.

Критиците на новия сайт, сред които и световни медии, обаче изтъкнаха опасност от изместване на фокуса от сериозния политически дебат по наболели теми към "играене на прости игрички". Al Jazeera например поставя въпроса дали забавлението не измества политиката, като отбелязва, че игрите представят сериозни теми като граничния контрол, задържането на мигранти и други политически приоритети под формата на просто предизвикателства онлайн.

Най-остра критика изданието отправя към играта Rio Run, в която преследването и залавянето на мигранти е превърнато в игра с точки. Критиците посочват, че зад това онлайн забавление стоят историите на реални хора, които могат да бъдат задържани, депортирани и разделени от семействата си.

El País също обръща внимание на контраста между ретро, почти носталгичната визия и политическата тежест на темите. Испанското издание изразява притеснение, че този начин на политическа комуникация ще измести фокуса на гражданите от реалните последици, които носят решенията на американската администация.