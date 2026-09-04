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Заповядаха арест на вицепрезидентката на Филипините Дутерте

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Вицепрезидентът на Филипините Сара Дутерте Снимка: СНИМКА: Уикипедия

Вицепрезидентката на Филипините Сара Дутерте да бъде арестувана по наказателно дело, в което тя е обвинена за заплахи срещу президента Феринанд Маркос-младши, първата дама и бивш председател на Камарата на представителите на филипинския парламент.  Това разпореди съд в страната, съобщават Ройтерс и БТА.

Първоинстанционният съд издаде заповед за арест на Дутерте по делото и  определи гаранция от 120 000 песос (1900 долара) за всяко от трите обвинение срещу нея.

 Дутерте е подведена под отговорност, че е разговаряла с наемен убиец и му е дала указания да убие Маркос, съпругата му и братовчед му, който по това време беше председател на Камарата на представителите, ако тя бъде убита - обвинения, които самата тя отрича да е извършвала.

Предполагаемите заплахи са сред обвиненията, включени в искането за импийчмънт срещу Дутерте, която е подсъдима пред Сената, заседаващ като съдебен орган. Осъдителна присъда би могла да я отстрани от поста ѝ и да провали кандидатурата ѝ за президентските избори през 2028 г.

Тя е уличена също в злоупотреба с публични средства, докато е била вицепрезидент и по време на мандата ѝ като министър на образованието. Тя отрича.

Вицепрезидентът на Филипините Сара Дутерте

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