12 са вече жертвите на потъналия кораб край Кипър, откриха две тела тази сутрин

Намериха още две тела на издирвани след преобръщането на кораб в близост до кипърското пристанище Кирения (наричан на турски Гирне). С тях жертвите от инцидента в неделя станаха 12. Издирването на останалите 16 души продължава.

През изминалия ден беше намерено още едно от телата на издирваните, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Пътническият кораб, изпълняващ курсове по линията между пристанище Кирения и турското пристанище Ташуджу в Мерсин, започна да се пълни с вода откъм носа малко след като отплува от Кирения в неделя по обед. При опит да се върне обратно в пристанището корабът се преобърна. От него първоначално бяха спасени 241 души, телата на осем загинали бяха намерени, а за 20-те изчезнали започна издирвателна операция, припомня БТА.