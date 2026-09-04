Турция разследва 23 университета, вдигнали таксите за обучение с над 25 на сто

23 частни университета в Турция са обект на разследване от Съвета за висше образование (YÖK) заради десетки сигнали за прекомерно завишаване на таксите за обучение за академичната 2026/2027 година. Информацията е на сайтът Хаберлер, който се позовава на официално изявление на институцията.

Десетки се жалвали пред Съвета, че таксите за обучение за новата академична година надвишават установения от турското законодателство максимален праг от 25 процента на годишна база.

„Срещу институциите, за които се установи, че действат в противоречие с разпоредбите и законите на страната, своевременно ще бъдат предприети необходимите административни и правни действия", се казва в изявлението на Съвета, цитирано от БТА.