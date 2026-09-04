ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Засилва се инвестиционното сътрудничество меж...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23505766 www.24chasa.bg

Турция разследва 23 университета, вдигнали таксите за обучение с над 25 на сто

1248
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Турция назначи нови посланици в девет държави

23 частни университета в Турция са обект на разследване от Съвета за висше образование (YÖK)  заради десетки сигнали за прекомерно завишаване на таксите за обучение за академичната 2026/2027 година. Информацията е на сайтът Хаберлер, който се позовава на официално изявление на институцията.

Десетки се жалвали пред Съвета, че таксите за обучение за новата академична година надвишават установения от турското законодателство максимален праг от 25 процента на годишна база.

„Срещу институциите, за които се установи, че действат в противоречие с разпоредбите и законите на страната, своевременно ще бъдат предприети необходимите административни и правни действия", се казва в изявлението на Съвета, цитирано от БТА.

Турция назначи нови посланици в девет държави

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)