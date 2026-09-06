Писмо от единствения американец, който не беше на Земята на 9/11: Исках да съм там

Астронавтът Франк Кълбъртсън научил за атаките на борда на Международната космическа станция

Преди 25 години, на 11 септември, докато два самолета се врязваха в кулите близнаци на Световния търговски център, Франк Л. Кълбъртсън-младши се намирал в орбита на 408 километра над Земята. Астронавтът - по това време командир на експедиция 3 на борда на Международната космическа станция - е единственият американец, който не се е намирал на Земята в момента на атаките. Той преживял събитието по уникален начин, както описва в писмо, което не е било публикувано, но което НАСА направи обществено достояние преди 2 години.

Франк Л. Кълбъртсън-младши, бивш пилот от ВМС на САЩ и по-късно астронавт на НАСА, напуска Земята на 10 април 2001 г. На борда на МКС научава новината в 9 ч сутринта, след като преминава през рутинен медицински преглед. Лекарят на мисията е този, който го информира. Подобно на своите 285 милиона сънародници той е обзет от ужас. “Бях потресен, а след това ужасен. Първата ми мисъл беше, че това не е истина – че все още слушам някоя от касетите на Том Кланси. Просто изглеждаше невъзможно – в такъв мащаб, в нашата страна. Преди това дори не можех да си го представя”, пише той в писмото.

Снимката, направена от астронавта, която показва дима, издигащ се над Ню Йорк. СНИМКА: НАСА

След като разговаря с двамата руски космонавти на борда на МКС (Владимир Дежуров и Михаил Тюрин – бел.ред.), Кълбъртсън се опитва да намери гледка към Ню Йорк. “Хвърлих поглед към картата на света на компютъра, за да видя къде се намираме, и забелязах, че се движим на югоизток от Канада и след броени минути ще прелитаме над Нова Англия. Втурнах се из станцията, докато намерих прозорец с гледка към Ню Йорк, и грабнах най-близката камера. Оказа се, че е видеокамера, а аз гледах на юг през прозореца на каютата на Михаил. В основата на димния стълб, който се стелеше на юг от града, димът сякаш образуваше странно разширение. След като прочетох една от току-що получените новинарски статии, стигнах до заключението, че сме наблюдавали Ню Йорк точно по време на срутването на втората кула или малко след това. Колко ужасно...”, споделя астронавтът.

Било му трудно да се върне към работата си. Тогава решава да напише обширен текст с размисли, обхващащ периода от 12 до 14 септември. В него описва шока и последвалия гняв.

“Трудно е да се опише усещането да си единственият американец, напуснал напълно планетата в такъв момент. Чувството, че трябва да бъда там, сред всички вас – да се изправя пред тази ситуация и да помогна по някакъв начин – е дълбоко смущаващо. Знам, че се намираме на прага (или дори отвъд него) на ужасяващ поврат в световната история. Много неща никога вече няма да бъдат същите след 11 септември 2001 г. – не само за хилядите хора, пряко засегнати от тези чудовищни терористични актове, но вероятно и за всички нас”, пише американският астронавт. И се оказва напълно прав.

“Бях сигурен, че в следващите дни ще науча поне няколко лоши новини. Първата дойде днес, когато разбрах, че капитанът на самолета на “Американ Еърлайнс”, ударил Пентагона, е бил Чик Бърлингейм – мой съвипускник. Запознах се с Чик по време на лятната подготовка за новобранци, когато свирехме заедно в оркестъра, а и имахме много общи учебни занятия. Не мога да си представя през какво ли е преминал. Сега чувам, че може би е извършил подвиг, надхвърлящ всяко наше въображение, като е попречил самолетът му да бъде използван за атака срещу Белия дом. Каква ужасна загуба, но съм сигурен, че Чик се е борил храбро до самия край. А в Космоса сълзите не текат по същия начин...”, споделя емоционалното си състояние човекът, намиращ се далече от Земята. Писмото му завършва с нотка оптимизъм: “Животът продължава, дори и в Космоса. Ние сме тук, за да останем...”.