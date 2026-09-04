Арестуваха в Гърция мъж, издирван от България за катастрофа

Чужденец, който е преследван по Европейска заповед за арест, издадена от българските власти, за престъпления срещу транспорта и съобщенията, е арестуван в Гърция. Не се съобщава дали задържаният е българин.

Той е арестуван в ранните часове днес, на граничния контролно-пропускателен пункт Кипи в Еврос, от полицейски служители на отдела за паспортен контрол към полицейската дирекция в Александруполис.

Мъжът е пристигнал на граничния контролно-пропускателен пункт, за да влезе от Турция в Гърция. При извършената от полицейските служители проверка е установено, че срещу него е издадена Европейска заповед за арест от българските власти. Арестуваното лице е отведено до компетентния прокурор., за да се изпълни процедурата по екстрадиция.