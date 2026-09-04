Германия разследва нова атака срещу електрическата си мрежа

Германските власти разследват пореден предполагаем опит за саботаж на критичната електроенергийна инфраструктура на страната. Опит е бил направен за предизвикване на късо съединение в трансформатор от електроразпределителната мрежа край Дормаген, южно от Дюселдорф в Западна Германия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на вестник „Билд".

Случаят засилва тревогите около сигурността на електрическата мрежа, след като само тази седмица бяха регистрирани още два предполагаеми опита за саботаж.

Полицията е получила писмо, с което неизвестен мъж поема отговорност както за инцидента в Дормаген, така и за вандалската проява в подстанция в близкия град Бергхайм. При повредата, извършена във вторник, бяха спрени електроцентрали с обща мощност от 4200 мегавата, пише БТА.

Според „Билд" писмото е било написано на ръка от мъж, който е посочил и самоличността си. Засега обаче не е ясно дали именно той е прекият извършител на действията.

Полицията в Кьолн, която отговаря за района, потвърди пред Ройтерс, че е запозната с писмото, в което някой поема отговорност за случилото се. Оттам обаче отказаха да дадат допълнителна информация, докато разследването продължава.

При друг предполагаем саботаж през тази седмица устройства, съдържащи проводим материал, са повредили електропроводи в един от най-важните възли на мрежата за високо напрежение в източната германска провинция Бранденбург.

Междувременно днес полицията съобщи и за друг инцидент. Районът около трансформаторна станция в северния град Гандеркезее е бил отцепен заради „подозрителни обстоятелства". За случая съобщиха „Билд" и други местни медии. Ройтерс не е успял да се свърже с полицията за коментар.

Поредицата от инциденти поставя Германия в центъра на европейските дискусии за уязвимостта на критичната инфраструктура. Съюзниците на Берлин застанаха зад Германия, след като германските власти обвиниха Москва за атака с дрон с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале през август. Берлин заяви, че случаят е част от хибридна война, целяща да сплаши и раздели държавите, които подкрепят Украйна след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Русия отхвърли обвиненията като безпочвени.

На този фон в неделя в източната германска провинция Саксония-Анхалт ще се проведат избори, които привличат сериозно внимание. Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АзГ), която е близка до Русия, има убедителна преднина в социологическите проучвания в провинцията.

Германското вътрешно министерство заяви, че „не е случайно", че подобни „хибридни атаки" се извършват в навечерието на изборите.

Говорител на канцлера Фридрих Мерц от своя страна заяви, че броят на предотвратените или неуспешните атаки е „знак, че мерките ни за сигурност са работели и работят наистина и сега".