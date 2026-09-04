1287 станаха жертвите на наводненията в Непал, над 500 остават в неизвестност

Двама работници бяха спасени днес от тунел на водноелектрическа централа в Непал, девет дни след като огромна маса от лед, скални отломки и кал помете всичко по пътя си в долината на река Тришули, отнемайки живота на най-малко 1287 души и оставяйки над 5080 души в неизвестност, съобщиха непалските власти, цитирани от Ройтерс.

Спасените са работници в електроцентралата "Горно Тришули 3A". Те са първите оцелели, извадени от тунелите на шестте водноелектрически съоръжения по поречието на реката. Според официални представители и спасители след бедствието на 26 август в тунелите може да са останали блокирани най-малко 900 души, пише БТА.

Двамата спасени работници са били откарани за лечение във военна болница в столицата на Непал - Катманду, като състоянието им е стабилно. Армията каза, че е извадила и едно тяло от същия тунел, както и други две тела от тунел във водноелектрическата централа "Лангтанг".

Единият от спасените, бригадир Санджай Сах разказа, че останал в контролната зала, за да помогне на други работници да се евакуират, след като чул за бедствието. Докато бил блокиран в тунела, той прекарвал времето си в рецитиране на молитви. Сах е казал на спасителите, че е бил в контакт с още трима или четирима души и че е възможно и други хора да са живи в по-дълбоките части на тунела.

Спасителните операции продължават около водноелектрическите съоръжения по поречието на река Тришули. В тях участват непалската армия и полиция, подпомагани от специалисти от Индия, Южна Корея и Китай. Екип от експерти насочва спасителите, работещи с вертолети и тежка техника. Непалските власти съобщиха, че 583 чуждестранни граждани са в неизвестност, като сред тях има много поклонници и туристи. Австралия изпрати специалисти за оказване на помощ при бедствия, след като изрази сериозна тревога за съдбата на 36 свои граждани.

Бедствието засегна и съседния китайски Тибетски автономен район, където са загинали 21 души, а 541 души са в неизвестност. Щетите в Непал се оценяват на най-малко 387,5 милиарда непалски рупии (2,56 милиарда щатски долара). Около 20 000 къщи ще трябва да бъдат възстановени, като най-малко 7500 са напълно разрушени. Застрахователните загуби може да надхвърлят 132,3 милиона долара.

ООН днес отправи спешен призив да бъдат събрани близо 50 милиона долара за подпомагане на над 84 000 души, засегнати от наводненията на 26 август. Средствата са предназначени за осигуряване на храна, подслон, чиста вода и лекарства, отбелязва Франс Прес.