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Намериха останките на кораба, потънал край Истанбул след сблъсък с друг

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„Тугберк Имамоглу" преди да потъне СНИМКА: Екс/tkcmedya

Останките на кораба "Тугберг Имамоглу", който потъна във водите на Мраморно море край Силиври след сблъсък с танкера "Алсу", бяха намерени, съобщи онлайн изданието „Хюриет"

„Спасително-буксирният кораб на Военноморските сили на Турция, който работи в района на инцидента от първия ден, е локализирал потъналия кораб“, пише в съобщение на министерството на отбраната на Турция. 

Двата товарни кораба, плаващи под турски флаг, се сблъскаха във водите на Мраморно море на 18 морски мили от истанбулския район Силиври на 2 септември. Според съобщението товарните кораби „Алсу“ (Alsu) и „Тугберк Имамоглу“ (Tuğberk İmamoğlu) са се сблъскали малко след 03:00 ч. местно време. 

Прокуратурата започна разследване за произшествието срещу, при което беше задържан 9-членният екипаж на кораба "Алсу". Експертен доклад установи пропуски в спазването на правилата за корабоплаване на него, пише БТА. Сред тях е липсата на наблюдател на вахта на мостика. Днес стана ясно, че капитанът и помощник-капитанът на кораба остават в ареста, а четиримата от задържаните са освободени с вземане на друга мярка за неотклонение. 

„Тугберк Имамоглу" преди да потъне СНИМКА: Екс/tkcmedya

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