"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Остават в ареста двамата българи, арестувани за атентат с коктейл "Молотов" в Мюнхен.

28-годишната жена и 38-годишния мъж бяха арестувани след палеж на строителен обект в непосредствена близост до предприятия, свързани с отбранителната индустрия в третия по големина германски град. Пожарът беше потушен, като при него няма пострадали.

По информация на германската обществена телевизия ARD има сериозни индикации, че палежът може да е извършен по поръчение на руска разузнавателна служба. Тази версия засега не е потвърдена официално от германските власти.

Разследващите проверяват дали двамата не са били използвани като т.нар. „агенти за еднократна употреба" - хора, наемани чрез посредници, за да извършват конкретни задачи в интерес на чужди разузнавателни служби.

Инцидентът се случва около четвъртък полунощ в Мюнхен, когато очевидец забелязва от кола да се хвърлят бутилки със запалителна течност в непосредствена близост до дружеството Rohde & Schwarz.

Фирмата се занимава с разработване и производство на високотехнологично електронно оборудване за немската армия. Властите подозират предполагаем политически мотив за атаката, защото тя се случва точно срещу централата на компанията Helsing, която специализира в разработката на изкуствен интелект и дронове, също предназначени за отбраната на Германия.

Били са хвърлени три коктейла "Молотов", като само два от тях се запалват близо до строителни контейнери пред Rohde & Schwarz, пише "Билд". Пожарната бързо успява да овладее огъня, като не са били причинени щети и няма ранени.

Веднага след нападението полицията започва издирване. В крайна сметка служителите на реда арестуват двама заподозрени на близка бензиностанция - мъж на 38 г. и 28-годишна жена, които са български граждани. Дали и как те са свързани с нападението, не е изяснено.

Германските власти третират инцидента като евентуален опит за атака срещу критично технологично съоръжение. Сътрудничеството на германската фирма с украинския отбранителен сектор привлича особено внимание.

През март Rohde & Schwarz подписа меморандум за разбирателство с украинския производител на дронове Pegasus Arms. Страните се споразумяха да си сътрудничат в разработването на иновативни разузнавателни системи.