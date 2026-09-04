Иран пита Йордания: Колко да чакаме преди да отвърнем на агресията на САЩ?

Иранският външен министър Абас Арагчи влезе в задочен спор с йорданския си колега Айман Сафади за това дали иранските удари срещу държави в региона могат да бъдат определени като ответни действия. Арагчи попита публично колко време Техеран е трябвало да изчака, преди да отговори на агресия, нарушила суверенитета на Иран, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

В публикация в социалната мрежа „Екс" Арагчи реагира на изказване на Сафади, според когото Иран е атакувал Йордания и други държави от региона само два часа след началото на американската военна операция. Именно заради краткия интервал между началото на американските атаки и иранските удари Сафади заяви, че действията на Техеран не могат да бъдат определяни като ответни.

Иранският външен министър отхвърли тази теза. Според него при първоначалните американски удари срещу Иран са били използвани въздушното пространство, територията и териториалните води на арабски държави, пише БТА.

„Колко време според йорданския външен министър трябва да чака Иран, преди да отвърне на агресор, който не зачита нито суверенитета на арабските държави, нито суверенитета на Иран?", написа Арагчи.

Той постави под въпрос и твърдението, че Сафади не е знаел за начина, по който са били извършени първоначалните американски атаки.

„И наистина ли той (Сафади) не знае, че при първоначалните американски атаки, при които бяха убити невинни иранци, бяха използвани въздушното пространство, територията и териториалните води на арабски държави?", добави иранският дипломат.