Пакистан изпраща спешна помощ на Непал след опустошителните наводнения

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф изрази солидарност с Непал след опустошителните наводнения в страната. Той посети посолството на Непал в Исламабад, където беше приет от посланичката Рита Дитал, и се подписа в книгата за съболезнования в памет на жертвите на бедствието, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

По време на посещението си Шариф обяви, че Пакистан ще изпрати спешна помощ в Непал по-късно тази седмица. Помощта ще бъде насочена към подкрепа на продължаващите спасителни операции в районите, засегнати от наводненията.

Пакистанският премиер подчерта близките и дългогодишни братски отношения между двете страни. Той изрази увереност, че Пакистан и Непал ще продължат да си оказват взаимна подкрепа в трудни моменти.

От своя страна Рита Дитал благодари на Шариф за оказаната подкрепа и заяви, че този жест ще бъде запомнен от народа на Непал. Посланичката също така информира пакистанския премиер за актуалното състояние на двустранното сътрудничество между двете държави.

Днес двама работници бяха спасени от тунел на водноелектрическа централа в Непал, девет дни след като огромна маса от лед, скални отломки и кал помете всичко по пътя си в долината на река Тришули, отнемайки живота на най-малко 1287 души и оставяйки над 5080 души в неизвестност, съобщиха непалските власти, цитирани от Ройтерс.

Спасените са работници в електроцентралата "Горно Тришули 3A". Те са първите оцелели, извадени от тунелите на шестте водноелектрически съоръжения по поречието на реката. Според официални представители и спасители след бедствието на 26 август в тунелите може да са останали блокирани най-малко 900 души, пише БТА.

Двамата спасени работници са били откарани за лечение във военна болница в столицата на Непал - Катманду, като състоянието им е стабилно. Армията каза, че е извадила и едно тяло от същия тунел, както и други две тела от тунел във водноелектрическата централа "Лангтанг".

Единият от спасените, бригадир Санджай Сах разказа, че останал в контролната зала, за да помогне на други работници да се евакуират, след като чул за бедствието. Докато бил блокиран в тунела, той прекарвал времето си в рецитиране на молитви. Сах е казал на спасителите, че е бил в контакт с още трима или четирима души и че е възможно и други хора да са живи в по-дълбоките части на тунела.

Спасителните операции продължават около водноелектрическите съоръжения по поречието на река Тришули. В тях участват непалската армия и полиция, подпомагани от специалисти от Индия, Южна Корея и Китай. Екип от експерти насочва спасителите, работещи с вертолети и тежка техника. Непалските власти съобщиха, че 583 чуждестранни граждани са в неизвестност, като сред тях има много поклонници и туристи. Австралия изпрати специалисти за оказване на помощ при бедствия, след като изрази сериозна тревога за съдбата на 36 свои граждани.

Бедствието засегна и съседния китайски Тибетски автономен