Мадяр: Унгария ще закриля украинците в наборна възраст въпреки правилата на ЕС

Унгария ще продължи да предоставя закрила на украински мъже в наборна възраст, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от Укринформ, който се позовава на полската обществена телевизия Те Фау Пе.

Мадяр каза, че Будапеща ще запази правото си да предоставя такава закрила на украинци, много от които според него са етнически унгарци от Закарпатска област. По думите му той е повдигнал въпроса в сряда по време на разговорите си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Будапеща.

„Преди няколко седмици ЕС реши, че на мъжете в наборна възраст, които са избягали от войната, не може да бъде предоставян статут на бежанци. Въпреки това правителството реши да запази правото на Унгария да предоставя такъв статут", заяви унгарският премиер.

Мадяр подчерта, че според него е неправилно да се възпрепятстват хората да напускат държава, която се намира във война. „Унгария ще постъпи по различен начин и ще окаже помощ на нуждаещите се", каза той пред репортери, пише БТА.

Около 100 000 етнически унгарци живеят в украинската Закарпатска област, която се намира в западната част на страната и граничи с Унгария.

През юли държавите членки на ЕС се споразумяха да удължат временната закрила за украинците до 4 март 2028 г. Новите правила влязоха в сила на 5 август и не позволяват подаването на нови заявления за временна закрила от лица, които не са изпълнили военните си задължения съгласно украинското законодателство.

Ограничението обаче не се отнася за украинците, които вече са получили статут на временна закрила в държава от ЕС преди влизането в сила на новите правила.