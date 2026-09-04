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Част от дрон изплува на плаж в Румъния

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Дрон Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Част от дрон бе изхвърлен на брега на плаж „Модерн“ в черноморския курорт Констанца в Румъния, съобщава Диджи24. Властите установиха, че той не съдържа експлозивен заряд и не е представлявал опасност за хората в района.

Намереният фрагмент ще бъде анализирана от специалисти, за да се установи видът и произходът му.

Днешният случай не е изолиран. През последните седмици на различни места по морското крайбрежие в Румъния бяха изхвърлени няколко фрагмента – потвърдени или предполагаеми части от дронове. В повечето случаи обектите не съдържаха експлозивен заряд, пише БТА. 

Различен случай възникна наскоро на плажа в курорта Олимп, където фрагмент от дрон с експлозивен заряд беше безопасно взривен от властите.

Дрон

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