Чехия бе една от държавите, които имаха честта да приемат мачове от Европейското първенство по волейбол за жени, чийто финални мачове предстои да бъдат изиграни в Истанбул. Така Бърно, определян често като една от скритите перли на региона Моравия, може отново да се върне към обичайния си начин на живот. А той предполага класическо градско спокойствие и висока естетика.

Често засенчван от далеч по-популярната “златна” Прага, Бърно всъщност притежава уникален, автентичен дух - място, където студентската енергия, богатата история и вековната бирена култура се съчетават за един перфектен европейски уикенд.

А колкото до финала на Евроволей 2026, волейболните фенове могат да направят своите прогнози за оставащите мачове в сайта на букмейкър №1, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там на разположение на играчите са десетки пазари, като всеки може да покаже уменията и познанията си.

От готически катедрали до раждането на съвременната генетика

Историята на Бърно е изтъкана от легенди, готика и монументална устойчивост. Издигащият се над града замък Шпилберк, строен още през XIII век, с векове е служил за непревземаема кралска крепост, а по-късно се превръща в един от най-страховитите затвори на Хабсбургската империя.

В подножието му доминира готическата катедрала “Св. Петър и Павел”, чиито камбани и до днес бият за пладне точно в 11:00 часа - традиция в памет на хитростта, с която местните жители спасяват града от шведската обсада през 17-и век

Бърно обаче не е само история на рицари и обсади. В манастира “Св. Тома” в средата на 19-и век монахът Грегор Мендел извършва своите известни опити с грахови зърна, с което поставя основите на съвременната генетика. Тази връзка между наука и иновация продължава да дефинира града и до днес.

Моравският икономически и технологичен двигател

Днес Бърно е познат като чешката Силициева долина. Благодарение на шестте си университета и десетките хиляди студенти, градът се превърна в основен технологичен и иновационен център на Централна Европа.

Тук са разположени различни центрове на световни софтуерни гиганти, а местните технологични паркове привличат млади умове от цялата страна и чужбина. Тази млада, интелектуална маса изпълва улиците с модерни кафенета, споделени работни пространства и авангардни концептуални барове, придаващи на града свежест, каквато рядко се среща в претоварените с туристи европейски столици.

Столицата на моравското пиво и кулинарните традиции

Ако Прага е символ на традиционните чешки кръчми, то Бърно е столицата на занаятчийската бирена революция в Моравия. Градусите на местната бирена култура се поддържат както от историческата пивоварна Starobrno, така и от десетки независими микропивоварни, предлагащи изкусни кехлибарени питиета.

Наред с чашата студено пиво, Моравия се гордее със своята уникална кулинария. Местните менюта изобилстват от печено свинско с кнедли и кисело зеле, традиционна чешка чеснова супа (“Česnečka”), сервирана в издълбан хляб, и пикантни сирена.

За разлика от столицата, тук лозарството също има дълбоки корени - околният регион е известен със своите ароматни бели вина, които могат да се опитат в автентичните моравски изби.

Архитектурни бижута и подземни загадки

Архитектурата на Бърно предлага контрасти, които спират дъха. Безспорната културна перла е Вила Тугендхат - шедьовър на функционализма, проектиран от архитект Лудвиг Мис ван дер Рое и включен в списъка на ЮНЕСКО. Със своите стъклени стени, ониксови прегради и отворени пространства, вилата пренаписва световната архитектура през 30-те години на миналия век.

За търсачите на силни усещания градът разкрива и своето подземие. Костницата под църквата “Св. Яков” е втората по големина в Европа след тази в Париж, а подземията на Зеленчуковия пазар предлагат мистична разходка из средновековни изби, алхимични лаборатории и древни складове за бира и вино.

Приемливи цени и гостоприемство без излишна суета

Едно от най-големите предимства на Бърно за европейския пътешественик са цените. В сравнение с Прага или западноевропейските метрополиси, Бърно остава изключително достъпен град. Цената на халба първокласна прясна бира в традиционна пивоварна варира между 2.50 и 3.50 евро, а обилна традиционна вечеря в добър ресторант в центъра рядко надхвърля 12-18 евро на човек. Нощувките в стилни бутикови хотели и транспортните такси също са на много разумни нива, което прави престоя тук изключително приятен за бюджета.

Спортната душа на Моравия

Спортът винаги е бил в кръвта на Бърно. Извън домакинството на международни волейболни форуми, градът е световноизвестен със пистата Automotodrom Brno, където десетилетия наред се провеждаха легендарните състезания от MotoGP.

Същевременно хокейният тим “Комета Бърно” пък разполага с една от най-страстните и шумни фенски бази в страната, превръщайки всеки мач в истински празник на местния патриотизъм.

Есенен чар край моравските хълмове

След като спортните емоции отстъпят място на есенния ритъм, Бърно остава идеален за лежерни разходки из пешеходния център около площад “Свобода”. Съчетанието от аристократично хабсбургско минало, младежки дух, безупречна гастрономия и изгодни цени прави Бърно една от най-чаровните и пълноценни дестинации в Централна Европа - град, който не просто посещаваш, а изживяваш с всички сетива.

Топ букмейкърът на България напомня, че спортните залози са само за пълнолетни и че трябва да се практикуват с максимална отговорност.