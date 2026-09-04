Нов температурен рекорд в Испания: 45,7 градуса отчетоха в Андалусия

Температура от 45,7 градуса по Целзий беше измерена вчера в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания, съобщи метеорологичната агенция АЕМЕТ, цитирана от Франс прес.

Това е най-високата температура, регистрирана в страната от началото на годината, и се равнява на историческия рекорд за месец септември. Същите 45,7 градуса са били отчетени в община Монторо, Андалусия, на 6 септември 2016 г.

Заради екстремните горещини в няколко района на Андалусия беше въведен червен код за опасно време. По данни на АЕМЕТ това е първият случай, в който най-високото ниво на предупреждение е обявено през септември, откакто системата за климатични наблюдения съществува от 2007 г., пише БТА.

Испания преживя едно от най-горещите си лета, белязано от няколко последователни горещи вълни, продължили до миналата седмица. Според АЕМЕТ юли е бил най-горещият в историята на страната, заедно с юли 2022 г., а същевременно е бил и най-сухият месец от началото на климатичните наблюдения през 1961 г.

Периодът от януари до август тази година също е бил най-топлият, регистриран някога в Испания. Между 1 юли и 31 август пък са отчетени над 5000 смъртни случая, свързани с горещините – рекорден брой, откакто през 2015 г. започва събирането на данни по този показател.