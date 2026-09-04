Еврокомисарят Марта Кос отмени визитата си в Сърбия заради почестите към Ратко Младич

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия заради почестите и възхвалата, съпътстващи връщането в Белград на тленните останки на бившия командир на босненската сръбска армия Ратко Младич. Той почина на 27 август в Хага, докато излежаваше доживотна присъда.

„Връщането на тленните му останки в Белград припомня на Европа за най-мрачните страници на нашата скорошна история", написа Кос в публикация в платформата „Екс". Тя припомни, че Младич е бил осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Според еврокомисаря възхваляването на Младич след смъртта му е несъвместимо с ценностите, върху които е изграден пътят на Сърбия към Европейския съюз.

„Този път изисква изправяне пред миналото, истинско помирение и уважение към жертвите на военни престъпления", заяви Кос и подчерта, че „ценностите, които са основата на нашето общо бъдеще, не подлежат на договаряне".

„В този контекст реших да не продължавам с планираното си посещение в Сърбия на този етап", допълни тя.

По-късно тази сутрин в Дъблин, където се провежда среща на външните министри на ЕС, Кос заяви, цитирана от „Евронюз", че връщането на останките на Младич ще бъде „много важен тест" за Сърбия. По думите ѝ начинът, по който ще бъде организирано погребението му, ще бъде разглеждан и във връзка с оценката за хармонизирането на външната политика и политиката в областта на сигурността на Сърбия с европейската.

Ирландският министър по европейските въпроси и на отбраната Томас Бърн също разкритикува действията на Белград. Той заяви, че присъствието на високопоставени представители на сръбското правителство на церемониите в памет на Младич е неприемливо.

Белгийският външен министър Максим Прево определи случващото се като „стъпка, която отдалечава Сърбия от фундаменталните ценности на ЕС за зачитане на човешкото достойнство, човешките права и борбата срещу безнаказаността". По думите му това е движение в обратната посока на тази, която се очаква от страна кандидатка за членство в ЕС.

Сръбският президент Александър Вучич от своя страна определи причината за отлагането на посещението на Кос като „глупава", съобщава БТА.

„Обяснението бе изключително кратко, но глупаво, както обикновено. „Възхваляване" на генерал Ратко Младич, но не се казва кой е възхвалявал каквото и да е. И като не могат да намерят нищо конкретно, се занимават с подлези, надлези, трябвало да забранят на хората да отидат (на погребението), да се забрани погребението", коментира Вучич, цитиран от белградската агенция Бета.

Тленните останки на Младич, осъден за геноцид от международното правосъдие, пристигнаха в Сърбия вчера. Тялото му бе транспортирано с правителствен самолет със съдействието на Международния трибунал в Хага.

На борда на самолета са били сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич и синът на Младич – Дарко, съобщи проправителствената телевизия „Информер".

Ковчегът с тялото на Младич е бил обвит в националния флаг и пренесен от военнослужещи от сръбската армия от самолета до автомобил. След това тялото е било откарано във военна болница в Белград за аутопсия, посочва още телевизията.

Погребението на Младич е насрочено за понеделник, но засега не са известни подробности дали на него ще бъдат оказани и държавни почести.