Мелони: Италия е мобилизирана срещу евентуална руска намеса на изборите

Италианското правителство е мобилизирано и следи внимателно за евентуални опити на Русия да повлияе на парламентарните избори в страната догодина, заяви премиерът Джорджа Мелони, цитирана от АНСА.

По думите ѝ италианските власти са бдителни и са готови да предприемат необходимите действия, за да предотвратят евентуална руска намеса в изборния процес. За подобна заплаха предупреди в сряда и италианският външен министър Антонио Таяни, пише БТА.

„Винаги сме напълно ангажирани с гарантирането на сигурността на тази страна във всяко едно отношение", заяви Мелони в новинарската емисия „Теледжорнале 3" на италианската телевизия РАИ. Тя подчерта, че властите наблюдават ситуацията и всички потенциални рискове.

„Така че следим всичко, което трябва да бъде следено. Има много неща, които ни безпокоят, но наблюдаваме всички тях", допълни италианският премиер.

Парламентарните избори в Италия се очаква да се проведат през 2027 г., като точната дата все още не е определена. Редовните избори за двете камари на италианския парламент се провеждат на всеки пет години, а настоящият парламент беше избран през септември 2022 г. Вотът трябва да се състои най-късно до декември 2027 г.

На фона на подготовката за предстоящите избори в Италия се обсъждат и промени в изборното законодателство. Законопроекти за промяна на правилата за избиране на Камарата на депутатите и Сената в момента се разглеждат в парламента.