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Руски дронове удариха централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев, съобщи президентът Володимир Зеленски в социалната платформа Екс.

"Дронът беше насочен директно към офиса на ръководителя на Службата за сигурност в тази сграда", поясни украинският президент.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига също осъди руската атака с дронове срещу централата на ССУ в Киев.

„Руската атака срещу централата на Службата за сигурност на Украйна е сериозно ескалиране на конфликта, което изисква решителни мерки", написа Сибига в Екс.

„Москва нанесе този удар по време на поредния опит за постигане на мир - с което разкри в действителност отхвърлянето на дипломацията", добави украинският външен министър.

Петима души бяха ранени при нападението, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в комуникационното приложение Телеграм.

Съобщено бе, че над централата на ССУ се издига гъст черен дим.

Голям брой линейки и служители на спешните служби бяха изпратени на мястото на атаката, съобщи БТА. Киев е под непрекъснат обстрел от руски дронове от десет дни.