Поне 37 са загинали, докато се опитвали да откраднат суров петрол в Нигерия

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Най-малко 37 души загинаха в нигерийския щат Ривърс, докато са се опитвали да откраднат суров петрол от товарен кораб, съобщи Асошиейтед прес.

Правозащитната организация "Център за младежка и екологична защита" заяви, че жертвите са източвали суров петрол от "незаконна точка за източване". Според организацията това е довело до излагането им на токсични изпарения под високо налягане и до смъртта им. Много от участниците все още са в неизвестност.

Нигерийската полиция потвърди инцидента, но не съобщи официалния брой на жертвите и заяви, че е започнало разследване.

"Командването на полицията на щата Ривърс може да потвърди смъртните случаи. Жертвите са се опитвали да откраднат суров петрол", заяви говорител на полицията, цитира БТА.

Кражбата на петрол е широко разпространена в района на делтата на Нигер, където се отчитат високи нива на бедност и сериозно влошаване на околната среда. Нигерия е най-големият производител на петрол в Африка.