ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Непал благодари на Китай за оказаната помощ след с...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23507779 www.24chasa.bg

Поне 37 са загинали, докато се опитвали да откраднат суров петрол в Нигерия

1200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Суров петрол СНИМКА: Pixabay

Най-малко 37 души загинаха в нигерийския щат Ривърс, докато са се опитвали да откраднат суров петрол от товарен кораб, съобщи Асошиейтед прес.

Правозащитната организация "Център за младежка и екологична защита" заяви, че жертвите са източвали суров петрол от "незаконна точка за източване". Според организацията това е довело до излагането им на токсични изпарения под високо налягане и до смъртта им. Много от участниците все още са в неизвестност.

Нигерийската полиция потвърди инцидента, но не съобщи официалния брой на жертвите и заяви, че е започнало разследване.

"Командването на полицията на щата Ривърс може да потвърди смъртните случаи. Жертвите са се опитвали да откраднат суров петрол", заяви говорител на полицията, цитира БТА.

Кражбата на петрол е широко разпространена в района на делтата на Нигер, където се отчитат високи нива на бедност и сериозно влошаване на околната среда. Нигерия е най-големият производител на петрол в Африка.

Суров петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.