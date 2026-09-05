Шпионски софтуери следят протестъри в Сърбия, а в Албания трият инстаграма

Властите отричат да са намесени

Понякога на Балканите правото на протест се потиска не само с полиция или оказване на някакъв натиск от властта. Понякога е достатъчно да надничат в телефона ти с шпионски софтуер, както явно правят в съседна Сърбия, или пък направо те изтриват от социалните мрежи - случаят в Албания.

В западната ни съседка поне

14 души са били атакувани

от шпионски софтуер по-рано т.г., съобщи “Гардиан”. За кибератаките се разбра за първи път през август, след като “Епъл” уведоми хора в 110 държави, че вероятно са станали жертви на шпионски софтуер.

Според доклад на Citizen Lab, която разследва атаки с шпионски софтуер, поне един сръбски гражданин е бил атакуван с шпионския софтуер Pegasus - собственост на израелската NSO Group, която в момента се държи от американска инвестиционна група. За Pegasus се знае, че дава пълен достъп до заразеното устройство на потърпевшия.

Атакувани са и членове от сръбското студентско движение, което зове за оставката на президента Александър Вучич. Протестите в Сърбия избухнаха през 2024 г. след срутването на козирка на жп гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души.

Александър Вучич СНИМКА: РОЙТЕРС

Докато няма доказателства, че Pegasus е ползван от властите, за друг шпионски софтуер се смята, че е пряко свързан с тях. Става дума за NoviSpy - програма, която според “Амнести интернешънъл” е вероятно да е използвана от сръбската Агенция за сигурност и разузнаване. Шефката на парламента Ана Бърнабич категорично отрече обвиненията, че някой от правителството следи протестиращи.

Докато активистите в Сърбия трябва да внимават какво има в телефоните им, в Албания същите се питат кой има власт да ги накара да изчезнат от социалните мрежи. В страната вече близо 100 дни се протестира срещу изграждането на луксозен комплекс на остров Сазан и защитената зона около река Вьоса - културно наследство на ЮНЕСКО. Зад проекта стои фирмата Affinity Partners на Джаред Къшнър - зетя на Доналд Тръмп, а премиерът Еди Рама подкрепя строителството под претекст туризъм.

Вече близо 100 дни в Албания продължават да протестират срещу строежа за луксозния курорт на зетя на Тръмп. СНИМКА: РОЙТЕРС

Недоволството на албанците бързо прерасна в масови демонстрации, наречени “Революцията на фламинго”, а напрежението се пренесе и онлайн. Сега обаче десетки акаунти на журналисти, активисти и гласове на опозицията бяха изтрити или деактивирани в инстаграм. Засегнатите посочват, че не са нарушили правилата на платформата, но са получили известия за нарушаване на авторски права за неща, които самите те са снимали. Според експерти се следва един модел -

след сигнали акаунтите се деактивират,

докато не се установи дали наистина твърденията са легитимни.

Джаред Къшнър СНИМКА: РОЙТЕРС

Лидерът на опозиционната “Партия Възможност” Агрон Шехай, чийто акаунт беше деактивиран преди дни, директно обвини Рама, съобщи “Политико”. Според него профилите на стотици потребители, които са призовали онлайн за оставката на премиера, са били блокирани. Рама отрече, като нарече тези, които се оплакват от изтриването на акаунтите, “група неудачници, които разпространяват глупости”.