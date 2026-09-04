Рибар откри руски дрон на бряг във Финландия

Руски дрон бе открит във Финландия, а местните власти разследват как се е озовал на скалистия бряг на архипелага Пелинге, източно от финландската столица Хелзинки, предаде Асошиейтед прес.

Финландската гранична служба посочи, че на брега е бил открит дрон, който изглежда е модел „Геоскан 701", произведен от руска компания.

„Моделът на устройството се използва, както от държавни, така и от цивилни оператори и на този етап не е възможно да се установи за какво е бил предназначен, нито коя държава или организация го е управлявала", се казва в изявлението.

Финландската обществена телевизия Yle съобщи, че дронът е бил открит във вторник от рибаря Петер Келгрен. По думите му той „е бил в открито море" и изглеждало, че е бил изхвърлен на брега, след като е доплавал от друго място, съобщи БТА.

„Геоскан" се определя като един от водещите производители на дронове в Русия и посочва, че моделът 701 е предназначен за мащабно въздушно заснемане.