Над 120 са загинали в Йемен след атаката на хутите

Над 120 души са загинали през последните два дни в Йемен, след като хутите предприеха офанзива близо до протока Баб ел Мандеб, предаде Франс прес.

Преди дни бунтовниците предприеха наземна атака, подкрепена от изстрелване на ракети и удари с дронове. Целта на хутите е да завземат райони край протока и да укрепят позициите си около този ключов морски маршрут.

Протокът свързва Червено море с Аденския залив и е част от морския коридор между Азия и Европа през Суецкия канал. Значението му нарасна допълнително на фона на войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток от Иран.

По информация на АФП броят на загиналите проправителствени бойци и техните съюзници е най-малко 66. Съобщава се и за най-малко 62 загинали хуси. Потвърдена е и смъртта на един цивилен. Засега нито йеменското правителството, нито хусите са обявили официални данни за жертвите.

Като част от офанзивата хутите са превзели стратегически райони, които могат да им осигурят по-добри позиции за атаки срещу корабоплаването през протока. Те се стремят и да изолират пристанищния град Моха от останалите територии под контрола на правителството. По време на войната в Газа хутите многократно атакуваха кораби с дронове и ракети в Червено море и Аденския залив, което принуди редица превозвачи да избягват района и да пренасочват корабите си, пътуващи към Европа, през африкански води.

За да противодейства на офанзивата, международно признатото йеменско правителство е изпратило подкрепления от Аден по искане на Саудитска Арабия, съобщава БТА.