US армията потопи лодка на еквадорския наркокартел "Лос Чонерос"

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Американската армия потопи плавателен съд, за който се предполага, че е бил на еквадорския наркокартел "Лос Чонерос", предаде Франс прес, като се позова на днешно изявление на Южното командване на американските въоръжени сили в социалната платформа Екс.

Агенцията отбелязва, че това е третият такъв съд, който САЩ потопяват в рамките на една седмица.

Разузнавателните служби потвърдиха, че плавателният съд е действал в подкрепа на "Лос Чонерос", казаха още от Южното командване.

Членовете на екипажа на плавателния съд са били заловени преди той да потъне и ще бъдат "предадени на еквадорските власти при спазване на мерки за сигурност", увери командването, цитира БТА.

Еквадорският военноморски флот участва съвместно с американските сили в координираните операции срещу плавателни съдове на наркокартелите.