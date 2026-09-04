Спряха делото срещу медицинска сестра в САЩ, удушила трите си деца с ластици

Делото срещу бившата медицинска сестра Линдзи Кланси, убила трите си деца в САЩ, е отменено временно от съда. Това стана, след като съдебните заседатели не успяха да стигнат до единодушно решение.

В процес, наречен „най-тъжният в Америка", Кланси, 36-годишна бивша медицинска сестра от Дъксбъри, Масачузетс, беше обвинена в убийството на трите си деца, всички под шест години, през януари 2023 г.

Съставът от 12 души, девет жени и трима мъже, обсъждаше в продължение на седем дни, но не можа да се споразумее дали Кланси е виновна за убийство, непредумишлено убийство или не носи наказателна отговорност за действията си.

Бележка от журито, прочетена в съда, гласи: „С тежко сърце не можем да стигнем до единодушно решение и няма да можем."

Съдия Уилям Съливан обяви: „В този момент ще обявя, че журито е в безизходица и ще обявя отмяна на съдебния процес".

Изслушване за определяне на състоянието на делото е насрочено за 29 септември 2026 г.

Почти неразбираемото насилие и трудните въпроси, които делото повдигна относно психичното здраве след раждането, не само плениха Америка, но и попаднаха в заглавията по целия свят и предизвикаха безкрайни онлайн дебати, пише "Дейли мейл".

Прокуратурата и адвокатите на защитата обаче се съгласиха по много въпроси, включително че Кланси е извършила убийствата - удушавайки петгодишната Кора, тригодишния Доусън и осеммесечния Калан с ластици за упражнения – и че тя се е борила с психичното си здраве.

Вместо това, процесът се фокусира върху централния въпрос дали тя е „наказателно отговорна" за убийствата или дали е имала рядко психично състояние, известно като „следродилна психоза", по време на престъпленията и следователно не е била способна да разбере напълно какво прави.

Адвокатите на защитата твърдяха, че тя не е виновна поради невменяемост и че следродилната ѝ психоза е била влошена от „лоши медицински грижи". Казаха, че е убила децата си в състояние на психоза, защото е чула глас, който ѝ е казвал да го направи.

Линдзи Кланси, 36-годишна бивша медицинска сестра по раждане от Дъксбъри, Масачузетс, беше обвинена в убийството на трите си деца, всички под шест години, през януари 2023 г.

Прокуратурата отхвърли твърдението, че Кланси – сега прикована към инвалидна количка, е била адекватна по това време и настоя, че е знаела точно какво прави.

Убийствата са станали по-малко от три седмици след като Кланси е била изписана от психиатрична болницаи получи подрепа предимно от жети, които твърдяг, че нейното положение подчертава невежеството на обществеността и здравните служби относно сериозността на следродилната депресия и психоза.

Стотици поддръжници на Кланси, облечени в розови ризи, протестираха всеки ден пред съда в Плимът, Масачузетс, твърдейки, че тя изобщо не е трябвало да бъде съдена. В социалните медии млади майки публикуваха видеоклипове, държащи бебетата си, заедно с надписа „И аз, Линдзи".

Тя беше подкрепена и от колеги от работата. Почти веднага щом прокурорите обявиха, че повдигат обвинения срещу Кланси, група от нейните колежки медицински сестри създадоха онлайн група, наречена LAOL, за „Армията на любовта на Линдзи", за да координират подкрепата за нея. Близо 100 местни жени писаха до съдията, обещавайки да я подкрепят „в най-мрачния ѝ час, както бихме искали всяка друга майка да направи за нас".

Делото се връща в изходна позиция. Линдзи Кланси не е оправдана, нито е обявена за невинна. Тя остава под стража и под психиатрична грижа в държавната болница в Тюксбъри.