"Тетрис" обвини Доналд Тръмп в кражба

Компанията "Тетрис" обвини американския президент Доналд Тръмп в кражба. Лидерът на САЩ пусна серия от игри в официалните канали на Белия дом, свързвайки ги с външната си политика, като например изграждането на стена с Мексико.

Една от тях е взаимствана от култовата игра "Тетрис" от 90-те години, която бе изключително популярна и в България. От компанията се обявиха твърдо против поредната екстравагантна идея на Тръмп, който използва неправомерно тяхната концепция.

„Ние в Tetris вярваме в силата на връзката и сближаването на хората, а не в тяхното разделяне. До нашите фенове навсякъде: обичаме ви, виждаме ви и сме благодарни, че сте част от нашата общност."

По-рано Белият дом представи в официалния си профил в X новият си уебсайт за игри онлайн, в който политиките на президента Доналд Тръмп са представени под формата на игри.

Новата платформа носи името Arcade ("Игрална зала") и е достъпна директно през сайта на Белия дом. На пръв поглед тя изглежда като ретро пространство за игри, пренесено в интернет.

Съдържанието обаче е с политически фокус. Вместо стандартни герои и измислени светове играчът се сблъсква с теми като охрана на границата, депортация на мигранти, храненето в училище и спестовните сметки за деца в САЩ.

Петте ретро игри за базирани на познати класически заглавия, но целта им е по-различна - те представят политиките на американския държавен глава по нов развлекателен начин. На сайта предстои да се и появи и нова игра, за която се загатва с изречението: "Ново приключение ни очаква" (A new adventure awaits).

Самата страница е изключително опростена. Заглавието ARCADE стои най-отгоре, след което посетителят вижда меню (Select Your Game) – Избери своята игра. Под него са подредени пет заглавия: Flappy Bill, Build the Wall, Rio Run, Supply Line и Trump Savings Tycoon.

Игрите припомнят за част от най-разпознаваемите предизборни обещания на Доналд Тръмп. Още по време на кампанията си през 2024 г. той постави в центъра на програмата си затягането на имиграционния контрол, масовите депортации, защитата на южната граница, промени в храненето и здравната политика, както и разработването на икономически мерки в подкрепа на американските семейства.