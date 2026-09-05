Трима загинали и 23 ранени при израелски удари в Ливан

Трима души са загинали, а 23 са били ранени при израелски удари в Южен и Източен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Израелските сили са атакували пет места в районите на Тир и Набатие в Южен Ливан, както и в долината Бекаа на изток. Сред ранените има лекари, жени и деца, уточниха ливанските здравни власти. По-рано беше съобщено за двама загинали, но броят на жертвите впоследствие нарасна до три, предава БТА.

Израелската армия потвърди, че е нанесла ударите. Според нея атаките са били предприети в отговор на нападение с дрон, извършено от ливанското шиитско движение „Хизбула" срещу израелски военнослужещи. От „Хизбула" засега няма официален коментар за обвиненията.

Новата размяна на удари идва на фона на продължаващото напрежение между Израел и „Хизбула", въпреки предприетите дипломатически усилия за ограничаване на конфликта. През последните месеци израелската армия многократно нанася удари по цели в Южен Ливан и долината Бекаа, като твърди, че те са свързани с дейността на „Хизбула".