Десетки хиляди излизат на протест в Загреб заради опасно сметище

Голям протест срещу незаконното депониране на десетки хиляди тонове отпадъци ще се проведе днес в Загреб. Демонстрацията е насочена срещу незаконното складиране на около 33 000 тона отпадъци край град Госпич в област Лика-Сен, Западна Хърватия.

Протестът е под надслов „Ходи за Лика, ходи за Хърватия" и се очаква да събере участници от цялата страна. Организаторите настояват за спешно и цялостно премахване на отпадъците в конкретни срокове, както и за поемане на отговорност от институциите и всички замесени в случая, предава БТА

Демонстрацията трябва да започне в 11 ч. местно време (12 ч. българско) на площад „Крал Томислав", откъдето протестиращите ще се отправят към централния площад „Бан Йосип Йелачич", съобщава хърватското издание „Индекс".

Очаква се в Загреб да пристигнат протестиращи от различни части на Хърватия. От района на Лика са организирани седем автобуса. Според „Индекс" демонстрацията може да се превърне в една от най-масовите в историята на страната. Около 50 000 читатели на медията са заявили в анкета, че възнамеряват да участват.

Случаят придоби широк обществен отзвук през август, след като хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност УСКОК публикува констатации и експертно становище за депото. Според анализите част от складираните материали са опасни или екотоксични.

Изследванията са установили високи концентрации на редица вредни вещества, сред които мед, цинк, олово и антимон. Това поражда опасения за потенциално замърсяване на почвата и питейните води в района.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич потвърди, че общината е издала официално разрешение за провеждането на протеста.

Хърватското правителство вече обяви мерки за справяне с незаконното депо. Премиерът Андрей Пленкович заяви, че отпадъците ще бъдат покрити до 12 или 13 октомври. По закон пълното им отстраняване трябва да приключи в рамките на шест месеца, но правителството допуска работата да бъде завършена и по-рано.

На 21 август хърватският парламент поиска от кабинета в срок до 90 дни да представи подробен доклад за напредъка по почистването на терена край Госпич. В него трябва да бъдат посочени извършените дейности, сроковете и разходите, както и резултатите от мониторинга на околната среда и евентуалните рискове.

Парламентът настоява още компетентните институции да следят качеството на водата, почвата и въздуха преди, по време и след премахването на отпадъците.