Убит е депутат от управляващата партия в Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутат от управляващото в Мексико Национално движение за обновление (МОРЕНА) е бил открит мъртъв с огнестрелна рана в източния щат Веракрус, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Зениазен Ескобар, който представлява богатия на петрол крайбрежен щат, е намерен в автомобила си с поне една огнестрелна рана. Обстоятелствата около смъртта му се изясняват.

Главният прокурор на Веракрус Лисбет Хименес съобщи, че е започнало разследване, но не даде подробности за възможните мотиви или извършителите.

Генералният секретар на щата Рикардо Ахуед заяви, че по автомобила на депутата не са открити следи от насилие.

Убийството идва на фона на подготовката на Мексико за местните и федералните избори, насрочени за 6 юни 2027 г. Тогава ще бъдат подновени редица местни и регионални длъжности, включително кметски и губернаторски постове.

Политическото насилие е сериозен проблем в страната, особено в райони, където действат мощни организирани престъпни групи. По време на предишни изборни кампании кандидати, държавни служители и местни политици са ставали обект на заплахи, нападения и убийства.

Според правозащитни организации само през юли са регистрирани най-малко 30 случая на политическо-криминално насилие в 11 мексикански щата. Става дума за заплахи, убийства, въоръжени нападения, опити за убийство, изчезвания и отвличания. Най-малко 14 от регистрираните случаи са били убийства.

Националният избирателен орган на Мексико предупреди, че организираната престъпност е сред най-сериозните заплахи за нормалното протичане на демократичните процеси.

Според институцията в минали избори са регистрирани случаи на въоръжени лица, които са се опитвали да сплашват или принуждават граждани да гласуват по определен начин. Има данни и за кражби и унищожаване на изборни материали.

Убийството на депутата във Веракрус отново поставя въпроса за сигурността на политиците и кандидатите в Мексико в навечерието на следващия изборен цикъл.