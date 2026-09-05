Румънски фермери изкарват тракторите в Букурещ на голям протест

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Земеделци и животновъди от цяла Румъния се готвят за голям национален протест в Букурещ на 15 септември. Демонстрацията ще се проведе пред сградата на правителството на площад „Виктория", съобщават румънски медии, цитирани от БТА.

Недоволството е насочено срещу липсата на достатъчна държавна подкрепа за сектора, увеличаването на данъците и новите финансови тежести, които според организаторите поставят местните производители под все по-силен икономически натиск.

Очаква се протестиращите да пристигнат в румънската столица със трактори, бали сено и животни, превръщайки центъра на Букурещ в сцена на масова демонстрация на земеделския сектор.

Акцията е под надслов „Обединени сме, Румъния". Организаторите призовават за участие представители на всички направления в земеделието и животновъдството, както и граждани, които подкрепят исканията им.

Фермерите се обявяват категорично против поредицата от съкращения на финансовата помощ за сектора и увеличаването на такси, данъци и други налози.

Според тях държавата трябва да предприеме незабавни и конкретни мерки за спасяване на местното производство, което все по-трудно се конкурира с вносната продукция и се сблъсква с растящи разходи.

Земеделските производители предупреждават, че икономическият натиск вече е достигнал границата на поносимото и много стопанства са изправени пред сериозни финансови затруднения.

Протестът на 15 септември се очаква да бъде един от най-мащабните опити на румънския земеделски сектор да окаже натиск върху правителството за промяна на финансовата и данъчната политика спрямо производителите.